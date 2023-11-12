Москвичи задержали безбилетника из Средней Азии за насилие над сотрудником метро

Москвичи задержали безбилетника из Средней Азии за насилие над сотрудником метро

Москвичи задержали безбилетника из Средней Азии за насилие над сотрудником метро. Возбуждено уголовное дело по статье о применение насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета.

Сам инцидент произошел 10 ноября. Уроженец Средний Азии применил насилие в отношения сотрудника подземки, который остановил его за безбилетный проезд. Участника конфликта задержали прохожие и передали сотрудникам правоохранительных органов.

Ходом расследования дела заинтересовался председатель Следственного комитета Александр Быстрыкин.

Ранее в ноябре в Тольятти задержали уроженца уроженца Таджикистана за оскорбления пассажиров маршрутки.