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06:02, 13 ноября 2023Россия

Москвичи задержали безбилетника из Средней Азии за насилие над сотрудником метро

Москвичи задержали безбилетника из Средней Азии за насилие над сотрудником метро

Фото: Vladimir Baranov / Global Look Press

Москвичи задержали безбилетника из Средней Азии за насилие над сотрудником метро. Возбуждено уголовное дело по статье о применение насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета.

Сам инцидент произошел 10 ноября. Уроженец Средний Азии применил насилие в отношения сотрудника подземки, который остановил его за безбилетный проезд. Участника конфликта задержали прохожие и передали сотрудникам правоохранительных органов.

Ходом расследования дела заинтересовался председатель Следственного комитета Александр Быстрыкин.

Ранее в ноябре в Тольятти задержали уроженца уроженца Таджикистана за оскорбления пассажиров маршрутки.

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      Марина Совина
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