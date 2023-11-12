Соскин: WP начали запускать брехню о координации подрыва «Севпотоков» Украиной

Киев возмутила статья Washington Post о координации подрыва «Северных потоков» украинским полковником Романом Червинским. Соответствующее видео появилось на YouTube-канале бывшего советника Леонида Кучмы Олега Соскина.

«Зачем вдруг Washington Post и Spiegel начали запускать такую брехню?» — возмутился он.

По словам Соскина, материал не соответствует действительности, поскольку Украина не в состоянии проводить подобного рода операции. Кроме того, бывший советник Кучмы подчеркнул, что публикации, где упоминается главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, создаются для его дискредитации и обеления репутации президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее в США решили найти козла отпущения в деле о подрыве «Севпотоков». По мнению исполнительного президента Евразийского центра в Вашингтоне подполковника армии США в отставке Эрла Расмуссена, американцы сыграли большую роль в подготовке диверсии.