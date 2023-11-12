Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:56, 12 ноября 2023Бывший СССР

На Украине возмутились статьей Washington Post о «Северном потоке»

Соскин: WP начали запускать брехню о координации подрыва «Севпотоков» Украиной

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Киев возмутила статья Washington Post о координации подрыва «Северных потоков» украинским полковником Романом Червинским. Соответствующее видео появилось на YouTube-канале бывшего советника Леонида Кучмы Олега Соскина.

«Зачем вдруг Washington Post и Spiegel начали запускать такую брехню?» — возмутился он.

По словам Соскина, материал не соответствует действительности, поскольку Украина не в состоянии проводить подобного рода операции. Кроме того, бывший советник Кучмы подчеркнул, что публикации, где упоминается главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, создаются для его дискредитации и обеления репутации президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее в США решили найти козла отпущения в деле о подрыве «Севпотоков». По мнению исполнительного президента Евразийского центра в Вашингтоне подполковника армии США в отставке Эрла Расмуссена, американцы сыграли большую роль в подготовке диверсии.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      Грузия предсказала «большой взрыв» в Евросоюзе. Какое отношение к этому имеют Украина и Молдавия?

      Москвич обвинил известного блогера в мошенничестве на миллионы рублей

      Генсек ООН рассказал о просьбе к Ирану повлиять на ХАМАС

      Пять американских военных погибли при крушении самолета в Средиземном море

      Названы уникальные характеристики вызывающего тревогу в США российского дрона

      На Украине возмутились статьей Washington Post о «Северном потоке»

      Стало известно о состоянии протеста Валиевой на результаты Гран-при России

      Пьяный пассажир грозился взорвать поезд Москва — Симферополь

      Пассажиры аварийно севшего в Челябинске самолета рассказали о пережитом страхе

      Раскрыты виды примененных для обстрела Кременной боеприпасов ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости