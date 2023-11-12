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13:54, 12 ноября 2023Мир

В США решили найти «козла отпущения» в деле о подрыве «Севпотоков»

Экс-подполковник Расмуссен: США ищут «козла отпущения» в подрыве «Севпотоков»
Начало событий в новости Маск одним словом отреагировал на причастность Украины к атаке на «Севпотоки»

Фото: Guardia Costera sueca / AP

Вашингтон решил найти «козла отпущения», чтобы переключить внимание общественности от причастности США к подрыву газопровода «Северный поток». Об этом «Известиям» заявил исполнительный президент Евразийского центра в Вашингтоне подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен.

По его мнению, американцы сыграли большую роль в подготовке диверсии. «Я думаю, что они ищут кого-то, кого можно обвинить, чтобы переключить внимание», — считает он. Экс-подполковник разделяет позицию журналиста Сеймура Херша о том, что США «сильно замешаны в этом деле». Он указал на сложность операции и примененное в ней оборудование, которые могут свидетельствовать об участии крупного государства, например США.

Украина не смогла бы самостоятельно осуществить подобное, полагает Расмуссен. Он напомнил, что ранее американские высокопоставленные чиновники публично заявляли о намерениях уничтожить газопровод, а после его подрыва «прыгали от радости».

Он также допустил возможность непричастности экс-полковника Сил специальных операций (ССО) Украины Романа Червинского к подрыву «Севпотоков», версию которой озвучила газета The Washington Post.

Ранее 12 ноября американский политолог Скотт Беннет заявил, что США пытаются скинуть ответственность за диверсию на «Северных потоках» на Червинского, чтобы отвести от себя подозрения. Эту версию миллиардер Илон Маск назвал интересной.

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      Любовь Ширижик
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