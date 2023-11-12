Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:04, 12 ноября 2023Мир

Маск одним словом отреагировал на причастность Украины к атаке на «Севпотоки»

Маск назвал интересной статью о причастности Украины к атаке на «Севпотоки»
СюжетИлон Маск предложил признать Крым российским
Начало событий в новости В США заявили о попытке скинуть ответственность за «Севпотоки» на Червинского

Фото: Elon Musk / Reuters

Американский предприниматель Илон Маск одним словом отреагировал на материал издания The Washington Post о причастности Украины к диверсии на газопроводах «Северный поток» в соцсети X.

«Интересно», — написал он в комментарии к названной статье.

Газета The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с планированием диверсии, заявила, что экс-полковник Сил специальных операций Украины Роман Червинский координировал атаки на «Северные потоки». Издание утверждает, что операция готовилась под командованием главкома Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, а президент Владимир Зеленский о ней не знал и не одобрял ее проведение лично.

Заметку американской газеты политолог из США Скотт Беннет расценил как попытку США скинуть ответственность за диверсию на Червинского, чтобы отвести от себя подозрения.

«Я думаю, что Роман Червинский — это всего лишь козел отпущения», — заявил он, напомнив, что о причастности ЦРУ США к подрыву газопроводов сообщал журналист-расследователь Сеймур Херш со ссылкой на внутренние источники.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Отряд кораблей России впервые за полвека зашел в Бангладеш

      Бывший премьер Украины заявил о погружении страны в 1937 год

      Израиль подписал «историческое соглашение» с Финляндией

      В России высказались об участии полковника ВСУ в атаках на «Северные потоки»

      В США описали возможные последствия СВО для Украины

      В команде Павловича высказались о реванше с Аспиналлом

      У западных спецслужб появились опасения из-за действий Украины против России

      Бывший главком НАТО назвал способ завершить украинский конфликт

      Хоккеист умер во время матча в Москве

      На Западе негативно отреагировали на стремление России восстановить авиастроение

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости