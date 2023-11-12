Маск одним словом отреагировал на причастность Украины к атаке на «Севпотоки»

Маск назвал интересной статью о причастности Украины к атаке на «Севпотоки»

В США заявили о попытке скинуть ответственность за «Севпотоки» на Червинского

Начало событий в новости В США заявили о попытке скинуть ответственность за «Севпотоки» на Червинского

Американский предприниматель Илон Маск одним словом отреагировал на материал издания The Washington Post о причастности Украины к диверсии на газопроводах «Северный поток» в соцсети X.

«Интересно», — написал он в комментарии к названной статье.

Газета The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с планированием диверсии, заявила, что экс-полковник Сил специальных операций Украины Роман Червинский координировал атаки на «Северные потоки». Издание утверждает, что операция готовилась под командованием главкома Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, а президент Владимир Зеленский о ней не знал и не одобрял ее проведение лично.

Заметку американской газеты политолог из США Скотт Беннет расценил как попытку США скинуть ответственность за диверсию на Червинского, чтобы отвести от себя подозрения.

«Я думаю, что Роман Червинский — это всего лишь козел отпущения», — заявил он, напомнив, что о причастности ЦРУ США к подрыву газопроводов сообщал журналист-расследователь Сеймур Херш со ссылкой на внутренние источники.