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08:54, 12 ноября 2023Мир

В США заявили о попытке скинуть ответственность за «Севпотоки» на Червинского

Политолог Беннет: США скинули ответственность за «Севпотоки» на Червинского

Фото: Danish Defense Ministry / Globallookpress.com

США пытаются скинуть ответственность за диверсию на «Северных потоках» на экс-полковника Сил специальных операций (ССО) Украины Романа Червинского, чтобы отвести от себя подозрения. Об этом в беседе с «Известиями» заявил американский политолог Скотт Беннет.

«Я думаю, что Роман Червинский — это всего лишь козел отпущения», — выразил мнение эксперт, напомнив, что о причастности ЦРУ США к подрыву газопроводов сообщал журналист-расследователь Сеймур Херш со ссылкой на внутренние источники.

Беннет отметил, что США намерены полностью отсоединиться от властей Украины и президента Владимира Зеленского, обвинение Червинского является подготовкой к этому.

Кроме того, по словам политолога, заявления Вашингтона направлены на то, чтобы отвлечь внимание и переложить вину. Эксперт допустил, что экс-полковник исчезнет или будет ликвидирован, или вдруг «окажется на пляже в Майами».

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с планированием диверсии, заявила, что Роман Червинский координировал атаки на газопроводы «Северный поток». Издание утверждает, что операция готовилась под командованием главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного, Владимир Зеленский о ней не знал и не одобрял лично ее проведение.

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