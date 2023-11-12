Нетаньяху заявил о готовности противостоять всему миру

Нетаньяху заявил, что Израиль справится с давлением и готов противостоять миру

Израиль должен одержать победу над радикальным палестинским движением ХАМАС и будет твердо противостоять всему миру, если это окажется необходимо. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, пишет Times of Israel.

Политик подчеркнул, что никакое международное давление, а также ложные обвинения в адрес государства или военнослужащих не повлияют на настойчивость страны.

Нетаньяху счел обращение президента Франции Эммануэля Макрона к ЦАХАЛ прекратить бои фактической и моральной ошибкой. Он предостерег политиков от защиты тактики боевиков, которая, по его мнению, заключается в использовании гражданских в качестве прикрытия.

По мнению израильского премьера, подобная тактика способна получить распространение. «И я говорю президенту Франции и другим нашим друзьям — это дойдет и до вас», — заключил он.

9 ноября Макрон сообщил, что Франция увеличит помощь сектору Газа в пять раз, до 100 миллионов евро. Кроме того, он указал на страдания мирных жителей Газы, отметив, что все жизни равны и двойных стандартов не существует.