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22:52, 12 ноября 2023Россия

Объявлены сроки возвращения россиян из Газы

РИА: вылет первого самолета с россиянами из Газы запланирован на понедельник

Фото: пресс-служба МЧС РФ / РИА Новости

Вылет из Каира первого спецрейса МЧС с эвакуированными из сектора Газа россиянами запланирован на 14:00 мск понедельника 13 ноября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Вечером 12 ноября российское спасательное ведомство заявило, что колонна с 70 эвакуированными россиянами выдвинулась на автобусах в столицу Египта. В пути их сопровождают врачи и психологи МЧС.

В Каире россиян примут в специально развернутом оперативном штабе, где им окажут необходимую помощь и помогут с оформлением документов.

Ранее стало известно, что покинувшие Газу россияне доехали до КПП «Рафах» на границе с Египтом на ослах.

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      Марина Совина
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