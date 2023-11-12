Объявлены сроки возвращения россиян из Газы

РИА: вылет первого самолета с россиянами из Газы запланирован на понедельник

Вылет из Каира первого спецрейса МЧС с эвакуированными из сектора Газа россиянами запланирован на 14:00 мск понедельника 13 ноября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Вечером 12 ноября российское спасательное ведомство заявило, что колонна с 70 эвакуированными россиянами выдвинулась на автобусах в столицу Египта. В пути их сопровождают врачи и психологи МЧС.

В Каире россиян примут в специально развернутом оперативном штабе, где им окажут необходимую помощь и помогут с оформлением документов.

Ранее стало известно, что покинувшие Газу россияне доехали до КПП «Рафах» на границе с Египтом на ослах.