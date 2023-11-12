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18:59, 12 ноября 2023Мир

Премьер Израиля отказался говорить о своей ответственности за вторжение ХАМАС

Нетаньяху отказался говорить об ответственности за вторжение ХАМАС в Израиль

Фото: Abir Sultan / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался отвечать на вопрос, возьмет ли он ответственность за невозможность предотвратить вторжение радикального палестинского движения ХАМАС 7 октября. Об этом сообщает CNN.

По его словам, время для таких сложных вопросов появится после окончания войны.

«Мы ответим на все эти вопросы. Я думаю, что сейчас мы должны объединить страну для одной цели — достижения победы. Давайте сосредоточимся на победе — вот моя ответственность сейчас», — сказал Нетаньяху.

Ранее Нетаньяху заявил, что не собирается уходить в отставку, так как его основная цель и ответственность — борьба с ХАМАС.

7 октября палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля и вторглись в страну. В ответ на это Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе.

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      Сергей Истомин
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