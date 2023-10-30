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20:54, 30 октября 2023Мир

Нетаньяху прокомментировал возможность отставки

Премьер Израиля Нетаньяху назвал войну с ХАМАС целью пребывания на посту
Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху. Фото: Abir Sultan / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не собирается уходить в отставку, так как сейчас основной целью его пребывания на посту является война с палестинским радикальным движением ХАМАС. Его слова приводит ТАСС.

«Призывы к прекращению огня означают призывы к тому, чтобы уступить ХАМАС, терроризму и варварству. Этого не будет», — подчеркнул премьер.

7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе.

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      Глеб Бажуткин
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