Нетаньяху прокомментировал возможность отставки

Премьер Израиля Нетаньяху назвал войну с ХАМАС целью пребывания на посту

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не собирается уходить в отставку, так как сейчас основной целью его пребывания на посту является война с палестинским радикальным движением ХАМАС. Его слова приводит ТАСС.

«Призывы к прекращению огня означают призывы к тому, чтобы уступить ХАМАС, терроризму и варварству. Этого не будет», — подчеркнул премьер.

7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе.