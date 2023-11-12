Российская авиация поразила пункт управления бригады ВСУ в ДНР
ВС России поразили пункт управления 72-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в ДНРСюжетРакетные удары по Украине:
Российские военные поразили пункт управления 72-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.
Уточняется, что удар был нанесен в районе населенного пункта Антоновка Донецкой народной республики (ДНР).
Кроме того, в районе села Константиновка Николаевской области ликвидирован склад горючего 81-го центра материального обеспечения ВСУ. Всего оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией Вооруженных сил России поражена живая сила и военная техника противника в 132 районах.
Ранее в оборонном ведомстве доложили, что в ДНР в течение минувших суток российские войска отразили шесть атак штурмовых групп украинской армии.