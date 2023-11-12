Российские войска отразили шесть атак штурмовиков ВСУ в ДНР

В ДНР за сутки российские войска отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ

В Донецкой народной республике (ДНР) в течение минувших суток российские войска отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ. Об этом в воскресенье, 12 ноября, журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Пять атак украинских военных были отражены на донецком направлении в районе Курдюмовки и Клещеевки подразделениями Южной группировки войск. Заявляется, что потери ВСУ составили до 250 военнослужащих.

Еще одна атака штурмовиков бригады теробороны отражена на южнодонецком направлении группировкой войск «Восток» близ населенного пункта Никольское. Здесь потери ВСУ оценили в 80 военных.

Также на этих направлениях были уничтожены польская самоходная артиллерийская установка Krab, гаубица М119 из США, одна американская артиллерийская система М777.

Также 12 ноября Минобороны отчиталось о 42 сбитых украинских беспилотниках за сутки.