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11:46, 12 ноября 2023Силовые структуры

Россиянин сбросил спящую знакомую в колодец и получил срок

СКР: житель Рязани решил, что спящая знакомая мертва, и сбросил ее в колодец

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Рязани 45-летний местный житель, по неосторожности отнявший жизнь знакомой, получил срок. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, осужден к лишению свободы. Срок наказания не указали в ведомстве. Приговор вступил в законную силу.

Установлено, что в апреле у рязанца гостила знакомая. Он не смог ее разбудить, решил, что спящая женщина мертва, и испугался, что на него будет возложена вина. Фигурант вынес подругу из квартиры и сбросил в канализационный колодец, заполненный водой.

Ее тело выловили спустя несколько недель. Согласно экспертному заключению, женщина была жива перед тем, как попала в колодец.

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      Любовь Ширижик
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