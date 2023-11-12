Силовые структуры
Россиянин сбросил спящую знакомую в колодец и получил срок
СКР: житель Рязани решил, что спящая знакомая мертва, и сбросил ее в колодец
В Рязани 45-летний местный житель, по неосторожности отнявший жизнь знакомой, получил срок. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).
Мужчина, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, осужден к лишению свободы. Срок наказания не указали в ведомстве. Приговор вступил в законную силу.
Установлено, что в апреле у рязанца гостила знакомая. Он не смог ее разбудить, решил, что спящая женщина мертва, и испугался, что на него будет возложена вина. Фигурант вынес подругу из квартиры и сбросил в канализационный колодец, заполненный водой.
Ее тело выловили спустя несколько недель. Согласно экспертному заключению, женщина была жива перед тем, как попала в колодец.