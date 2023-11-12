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22:26, 12 ноября 2023Бывший СССР

Стало известно о попытках Зеленского связаться с Трампом

«Страна»: президент Украины Зеленский пытается созвониться с Трампом

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский хочет связаться с бывшим главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом пишет газета «Страна».

По информации издания, в администрации украинского лидера понимают, что сейчас «Трамп фактически контролирует (через республиканское большинство) Палату представителей Конгресса США», поскольку именно она сейчас блокирует выделение средств Украине. Чтобы изменить позицию американских законотворцев, Зеленский намерен повлиять на их лидера.

5 ноября Зеленский рассказал, что хочет объяснить Трампу проблемы урегулирования украинского конфликта. «Если он приедет сюда, мне понадобится 24 минуты, не больше, чтобы объяснить Трампу, что он не сможет (...) принести мир на Украину», — заявил украинский политик. Позднее Трамп отверг предложение Зеленского. «Я очень уважаю президента Зеленского, но думаю, что было бы неуместно в это время», — сказал он, пояснив, что сейчас с Киевом взаимодействует администрация действующего главы Белого дома Джо Байдена, и его визит может спровоцировать конфликт интересов.

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      Марина Совина
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