Sohu: США провоцируют конфликт между Польшей и Украиной, оказывая услугу России

США провоцируют конфликт между Украиной и Польшей, тем самым оказывая неожиданную услугу России. Варшава недовольна тем, что из государства сделали "фильтр" на пути в Европейский союз, рассказало китайское издание Sohu.

Авторы статьи рассказали о недавней ситуации, когда сотни польских фур заблокировали въезд для украинских машин на границе. Водители встали на трех пропускных пунктах в знак протеста против преференций, предоставленных Киеву Европейским союзом. Украинские грузовики могут практически беспрепятственно въезжать в Польшу, не обращаясь за разрешением на въезд от европейских властей, также они избавлены от сборов.

Отмечается, что из-за подобного решения логистические компании с Украины быстро распространились в еврозоне и фактически отняли у польских перевозчиков выгодные заказы. Предыдущий спор между Киевом и Варшавой разгорелся из-за дешевизны украинского продовольствия, когда Польша не могла продать свои товары.

Кроме того, польская территория стала транзитным пунктом для западной военной помощи и буфером на пути украинских беженцев. США и другие союзники оказывают давление на Варшаву, не позволяя ей прекратить транзит, что возмущает власти, пишет издание.

Автор материала указывает, что после приостановки Москвой зерновой сделки Украина больше не может вывозить зерно через порты, и в случае запрета транзита в Европу через Польшу это может стать значительным плюсом для России.

«В продовольственном вопросе Польша на этот раз также ненароком оказала России большую услугу. Если теперь Польша запретит и украинские наземные транспортировки, и если она проявит жесткость в этом вопросе, это, несомненно, принесет России большую пользу и может даже заставить Украину пойти на переговоры», — резюмируется в статье.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что страну ожидают новые экономические конфликты с любыми странами Евросоюза, которые отстаивают интересы национальных производителей.