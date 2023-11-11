На Украине спрогнозировали новые экономические конфликты с Евросоюзом

Подоляк призвал спокойно относиться к новым экономическим проблемам Украины и ЕС

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что страну ожидают новые экономические конфликты с любыми странами Евросоюза, которые отстаивают интересы национальных производителей. Об этом он высказался в эфире телеканала «Рада».

Подоляк назвал нормальными подобные конфликты для стран ЕС и добавил, что Украине придется научиться выходить из них в рамках переговоров.

«Я бы спокойно относился к тому, что такие моменты возникают. Они будут возникать у Украины не только с Польшей, а с любой страной, которая будет пытаться, несмотря на внутриевропейские правила, все равно защищать своего национального производителя, будет заниматься протекционизмом по отношению к той или иной сфере», — призвал он.

Ранее в Польше заявили о возможных трудностях для Украины при вступлении в Евросоюз. В частности, ЕС может ограничить право вето для вступления Украины в объединение.