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18:01, 9 ноября 2023Интернет и СМИ

В Польше заявили о возможных ограничениях для вступления Украины в Евросоюз

Rzeczpospolita: Евросоюз может ограничить право вето для вступления Украины
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Czarek Sokolowski / AP

Евросоюз (ЕС) может ограничить право вето для вступления Украины в объединение. Об этом заявил обозреватель польского издания Rzeczpospolita Енджей Белецкий.

Обозреватель отметил, что ряд европейских стран, в том числе Германия и Франция, заявили, что согласны принять новых членов в ЕС, если будут проведены некоторые реформы. «В частности это касается ограничения права вето (...) при обсуждении международных отношений и финансовых вопросов», — описал Белецкий возможное ограничение, которое могут ввести ради вступления Украины в объединение.

Журналист объяснил, что такая реформа необходима, чтобы не позволить одной небольшой стране-члену повлиять на стратегические решения в международной политике.

В 2022 году канцлер Германии Олаф Шольц призвал Евросоюз отказаться от права вето. Он заявил, что после того как в объединение вступят Украина, Молдавия, Грузия и Западные Балканы, страны получат возможность влиять на европейскую политику напрямую.

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