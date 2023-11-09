В Польше заявили о возможных ограничениях для вступления Украины в Евросоюз

Rzeczpospolita: Евросоюз может ограничить право вето для вступления Украины

Евросоюз (ЕС) может ограничить право вето для вступления Украины в объединение. Об этом заявил обозреватель польского издания Rzeczpospolita Енджей Белецкий.

Обозреватель отметил, что ряд европейских стран, в том числе Германия и Франция, заявили, что согласны принять новых членов в ЕС, если будут проведены некоторые реформы. «В частности это касается ограничения права вето (...) при обсуждении международных отношений и финансовых вопросов», — описал Белецкий возможное ограничение, которое могут ввести ради вступления Украины в объединение.

Журналист объяснил, что такая реформа необходима, чтобы не позволить одной небольшой стране-члену повлиять на стратегические решения в международной политике.

В 2022 году канцлер Германии Олаф Шольц призвал Евросоюз отказаться от права вето. Он заявил, что после того как в объединение вступят Украина, Молдавия, Грузия и Западные Балканы, страны получат возможность влиять на европейскую политику напрямую.