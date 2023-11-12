В Пентагоне уточнили подробности гибели военных над Средиземным морем

Пентагон: пять военных США погибли над Средиземным морем в катастрофе вертолета

Пять американских военных погибли над Средиземным морем в результате катастрофы вертолета, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин. Пресс-релиз с соболезнованиями опубликован на сайте военного ведомства.

Ранее сообщалось, что военнослужащие погибли в результате катастрофы самолета во время дозаправки в воздухе.

Сама катастрофа произошла 10 ноября. Однако американская сторона почти не приводила никаких подробностей произодшего.