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22:37, 12 ноября 2023Мир

В Пентагоне уточнили подробности гибели военных над Средиземным морем

Пентагон: пять военных США погибли над Средиземным морем в катастрофе вертолета
Ллойд Остин

Ллойд Остин. Фото: Mc1 Alexander Kubitza/ Dod / Keystone Press Agency / Global Look Press

Пять американских военных погибли над Средиземным морем в результате катастрофы вертолета, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин. Пресс-релиз с соболезнованиями опубликован на сайте военного ведомства.

Ранее сообщалось, что военнослужащие погибли в результате катастрофы самолета во время дозаправки в воздухе.

Сама катастрофа произошла 10 ноября. Однако американская сторона почти не приводила никаких подробностей произодшего.

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      Марина Совина
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