В Пентагоне уточнили подробности гибели военных над Средиземным морем
Пентагон: пять военных США погибли над Средиземным морем в катастрофе вертолета
Пять американских военных погибли над Средиземным морем в результате катастрофы вертолета, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин. Пресс-релиз с соболезнованиями опубликован на сайте военного ведомства.
Ранее сообщалось, что военнослужащие погибли в результате катастрофы самолета во время дозаправки в воздухе.
Сама катастрофа произошла 10 ноября. Однако американская сторона почти не приводила никаких подробностей произодшего.