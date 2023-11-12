ВСУ нанесли удар по Кременной в ЛНР, есть пострадавшие

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Кременной в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

По данным агентства, удар пришелся по городу, есть пострадавшие. Их точное число пока неизвестно.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ нанесли удар в районе села Новомихайловка в Донецкой народной республике (ДНР). В министерстве уточнили, что в результате атаки украинская армия потеряла около 140 бойцов и два автомобиля.

Кроме того, в ходе борьбы за сутки были поражены переданные украинской стороне американская самоходная артиллерийская установка (САУ) М119 Paladin, две польские САУ Krab, две британские гаубицы FH70, четыре американские артиллерийские системы М777, а также гаубица «МСТА-Б».