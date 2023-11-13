58-летняя Ирина Безрукова снялась без макияжа

Советская и российская актриса театра и кино, бывшая жена актера Сергея Безрукова Ирина Безрукова снялась без макияжа. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

58-летняя артистка поделилась видео с отдыха, на котором она запечатлена на фоне моря в легком платье, оформленном цветочным принтом. При этом на размещенных кадрах видно, что на ее лице отсутствует косметика.

Поклонники восхитились естественной внешностью знаменитости в комментариях под роликом. «Вы такая красивая», «Выглядишь потрясающе», «Волшебная Ирина», «Оператору очень повезло», «Огонь!» — высказывались они.

Ранее советская и российская эстрадная певица Лолита Милявская снялась без макияжа в интервью телеканалу МУЗ-ТВ. На размещенном видео 59-летняя исполнительница предстала в черной футболке и широких джинсах. В описании к публикации артистка призналась, что решила отказаться от грима во время съемок.