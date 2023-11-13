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10:27, 13 ноября 2023Ценности

82-летнего модельера признали виновным в сексуальном насилии

Фото: Cole Burston / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Суд Канады признал бывшего модельера и владельца Nygard International Питера Найгарда виновным по четырем пунктам обвинения в сексуальном насилии. Об этом сообщает The Guardian.

В течение шестинедельного судебного разбирательства женщины (имена и фамилии не раскрываются) давали показания против 82-летнего бизнесмена. Отмечается, что мужчина назначал им встречи в общественных местах, а затем приглашал на экскурсию в штаб-квартиру своей компании в Торонто, которая заканчивалась у него в спальне. В комнате были расположены кровать, телевизоры и джакузи. Кроме того, утверждается, что на дверях отсутствовали ручки, а замки контролировались самим Найгардом.

Одна из потерпевших рассказала, что ей было 16 лет, когда модный магнат привел ее на подобную экскурсию. Женщина призналась, что Найгард подверг ее сексуальному насилию. После этого, когда она вышла из здания, ей вручили таблетку экстренной контрацепции.

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В свою очередь, Найгард заявил суду, что не помнит ни одну из заявивших на него женщин. В связи с этим он отверг обвинения в сексуальных домогательствах и насилии. «Моя позиция заключается в том, что я бы не повел себя подобным образом», — приводит издание слова бизнесмена.

В октябре сообщалось, что бывшие модели обвинили экс-директора модного бренда Abercrombie & Fitch Майка Джеффриса и его бизнес-партнера Мэтью Смита в сексуальной эксплуатации мужчин.

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      Мария Винар
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