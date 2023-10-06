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12:25, 6 октября 2023Ценности

Бывшего директора Abercrombie & Fitch обвинили в сексуальной эксплуатации мужчин

Фото: nito / Shutterstock / Fotodom

Бывшие модели обвинили экс-директора модного бренда Abercrombie & Fitch Майка Джеффриса и его бизнес-партнера Мэтью Смита в сексуальной эксплуатации мужчин. Об этом сообщает телеканал «Би-би-си».

Согласно информации, предприниматели обращались за помощью к посреднику Джеймсу Джейкобсону для поиска молодых людей. По словам пострадавших, он заранее не раскрывал характер мероприятий и не говорил о том, что им придется заниматься там сексом. Один из тогда начинающих манекенщиков Дэвид Брэдберри рассказал, что Джейкобсон пригласил его на фотосессию. «Мне ясно дали понять, что, если я не позволю им заняться со мной оральным сексом, то Abercrombie & Fitch мне не видать», — поделился мужчина своими воспоминаниями.

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В то же время бывший манекенщик, ставший впоследствии активистом, Барретт Полл посетовал еще об одном таком мероприятии. «Это сломало меня и лишило меня невинности. Но сейчас я благодарен тому, что у меня есть возможность сказать, что мною воспользовались», — сказал он.

В свою очередь, новое руководство Abercrombie & Fitch прокомментировало заявления пострадавших мужчин в интервью изданию People. Они заявили, что потрясены и возмущены поведением, описанным в обвинениях против Джеффриса, чья карьера закончилась в компании в 2014 году. «Мы привлекли стороннюю юридическую фирму для проведения независимого расследования поднятых вопросов. Нынешнему исполнительному руководству и совету директоров компании не было известно об обвинениях Джеффриса в сексуальных домогательствах», — заключили собеседники издания.

В сентябре канадская манекенщица итальянского происхождения Линда Евангелиста обвинила бывшего мужа, экс-главу популярного парижского модельного агентства Elite Model Management Джеральда Мари в домашнем насилии. 58-летняя знаменитость рассказала, что вышла замуж в возрасте 22 лет. По ее словам, Мари специально не трогал ее лицо, поскольку знал, что оно приносит ему большие деньги.

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    Мария Винар
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