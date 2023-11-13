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11:18, 13 ноября 2023Россия

Агентства ТАСС и РИА Новости удалили сообщения о перегруппировке на Днепре

ТАСС и РИА Новости аннулировали сообщения о перегруппировке войск на Днепре

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

ТАСС и РИА Новости аннулировали сообщения о перегруппировке российских войск на Днепре, опубликованные 13 ноября. Об этом сообщается на сайтах агентств.

До этого государственные информагентства со ссылкой на Минобороны России заявили о якобы принятом решении перебросить войска группы «Днепр» на более выгодные позиции восточнее реки. Спустя несколько минут новости удалили, в том числе из соцсетей.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие под руководством старшего лейтенанта Золто Арсаланова сорвали попытку высадки бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на левый берег Днепра и взяли в плен 11 украинских солдат. Как рассказали участники столкновения, бой был быстрый и тяжелый.

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