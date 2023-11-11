Российские военные сорвали высадку ВСУ на левый берег Днепра. 11 морпехов взяты в плен

Бойцы ВС РФ рассказали о тяжелом бое на Днепре, где взяли в плен 11 морпехов ВСУ

Российские военнослужащие сорвали попытку высадки бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на левый берег Днепра и взяли в плен 11 украинских солдат. В бой российских военных вел старший лейтенант Золто Арсаланов, в сражении он получил ранение.

Российские военные назвали тяжелым бой с украинскими морпехами

По словам одного из российских военных, в схватку с противником вступила группа из 15 бойцов Вооруженных сил (ВС) РФ. «Бой был быстрый, тяжелый, не сказать, что нудный. Скоротечный. В ходе боя семь человек были взяты в плен, четыре человека по концовке боекомплекта сами сдались. Понимали, что уже все, сдались, вышли», — рассказал он, уточнив, что его сослуживцы работали четко и слаженно.

В ходе сражения двое бойцов с позывными Шеф и Француз зашли с фланга и вырубили украинского пулеметчика прикладом, пока тот менял закончившийся боекомплект. Уже после боя российски военные узнали, что имели дело с 36-й бригадой морской пехоты ВСУ.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В ходе боев командир роты получил ранение

Врио командира мотострелковой роты ВС РФ Золто Арсаланов рассказал, что получил ранение после того, как украинские войска попытались уничтожить своих же пленных.

Когда мы вывели военнопленных в тыл подразделения, противник, как я понимаю, предпринял попытку для уничтожения этой группы, чтобы мы не взяли их в плен. Чтобы мы не смогли взять у них какие-либо разведданные, информацию. Они начали минометный обстрел. БПЛА квадракоптерного типа начали сбросы так называемых гранат, мин. В один из таких моментов я получил ранение осколочными Золто Арсаланов врио командира мотострелковой роты ВС РФ

Взятые в плен опытные бойцы ВСУ прикинулись мобилизованными

Как рассказал Арсаланов, взятые в плен украинские военнослужащие с хорошим обмундированием и солидной подготовкой проявили хитрость во время допросов и изобразили мобилизованных.

«Эти подразделения, которые вышли к нам, являются военнослужащими 36-й бригады морской пехоты, это подготовленные военнослужащие, которые хоть и называют себя мобилизованными (...), все указывает на то, что они были подготовлены к тому, чтобы перейти для занятия каких-то указанных им рубежей», — объяснил российский офицер.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Взятые в плен на Днепре морпехи ВСУ рассказали, что их бросили командиры

По словам сдавшихся в плен украинских морпехов, офицеры ВСУ выдали своим бойцам неправильные координаты для высадки на левом берегу Днепра.

Как рассказал пленный Михаил Золин, через реку они с сослуживцами переправились на моторной лодке. Во время их высадки офицеры находились в тылу, а координаты места дислокации передали солдатам уже во время переправы.

Другой украинский военнопленный, Ярослав Никифоров, уточнил, что по заданию руководства они должны были эвакуировать раненых, однако попали в засаду.

