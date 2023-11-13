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12:00, 13 ноября 2023Бывший СССР

Белоруссия выразила готовность к диалогу с новым правительством Польши

Алейник заявил о готовности Белоруссии к диалогу с новым правительством Польши
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник заявил, что страна выражает готовность к диалогу с новым правительством Польши. О необходимых условиях для этого он рассказал в эфире телеканала ОНТ.

По словам главы белорусского МИД, к нынешним отношениям с соседней республикой привели многочисленные недружественные шаги со стороны польских властей. При этом он пояснил, что будущий диалог должен иметь характер взаимоуважения и осуществляться без предварительных условий.

«Мы всегда выступали и продолжаем выступать за диалог. Мы всегда исходили и исходим из необходимости сохранения принципов добрососедства. Об этом не раз говорил глава нашего государства», — подчеркивает Алейник.

Дипломат также отметил, что отношения между Белоруссией и странами Запада могут нормализоваться после того, как европейские власти признают провал своей политики на востоке.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об очистке партийного поля страны от декоративных и деструктивных партий. Глава государства также заметил, что людям необходимо принять, что президентская республика является оптимальной формой правления для Белоруссии.

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      Александр Курбатов
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