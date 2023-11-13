Боррель заявил о прекращении работы 20 из 35 больниц в секторе Газа

Боррель: 20 из 35 больниц в секторе Газа прекратили работать

В секторе Газа прекратили работать 20 из 35 больниц. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, сообщает ТАСС.

По словам дипломата, часть из них полностью разрушена. «20 из 35 больниц, по данным ВОЗ, перестали функционировать, потому что нет топлива, нет воды и электричества», — констатировал он.

Боррель также отметил сложности с доставкой гуманитарной помощи населению анклава, из-за которых даже увеличение финансовой поддержки не сможет улучшить гуманитарную ситуацию в Газе.

Ранее генеральному секретарю Службы внешних связей Европейского союза (ЕС) Стефано Саннино пришлось оправдываться за заявление Борреля о достижении консенсуса между странами ЕС о необходимости гуманитарной паузы в Газе. Сообщается, что Боррель очень разозлил некоторых дипломатов сообщества.