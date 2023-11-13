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13:33, 13 ноября 2023Мир

Дипломатам ЕС пришлось оправдываться за слова Борреля о Газе

Politico: дипломатам ЕС пришлось оправдываться за слова Борреля о Газе

Фото: Xiaoyu Yin / Reuters

Дипломатам Европейского союза (ЕС) пришлось оправдываться за слова главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля о секторе Газа. Об этом сообщает издание Politico.

В частности, генеральному секретарю Службы внешних связей ЕС Стефано Саннино пришлось оправдываться за заявление Борреля о достижении консенсуса странами сообщества о необходимости гуманитарной паузы в Газе, которое было сделано за четыре дня до окончания переговоров по данному вопросу.

Отмечается, что своими словами Боррель «действительно очень разозлил некоторых дипломатов ЕС», так как его слова противоречат официальной позиции объединения.

Ранее стало известно, что Боррель посетит Израиль 16 ноября с визитом солидарности. Он намерен встретиться с главой государства Ицхаком Герцогом и главой МИД Эли Коэном.

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      Максим Габриелян
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