Бритни Спирс назвала главную поп-звезду своего времени

Певица Бритни Спирс назвала Тейлор Свифт главной поп-звездой своего времени

Американская певица Бритни Спирс назвала Тейлор Свифт главной поп-звездой своего времени. Об этом Спирс заявила в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

По словам исполнительницы хита Baby One More Time, Свифт ей представили еще в начале карьеры молодой знаменитости. «Это было давно, но круто. Когда я гастролировала с туром Oops, ко мне постучались. Мой друг ассистировал моему менеджеру и сам хотел стать менеджером. Вот он постучался в гримерку и сказал: есть одна девочка, ее зовут Тейлор, она хочет спеть для тебя», — вспомнила Спирс, отметив, что согласилась тогда и к ней зашла юная Свифт.

«Я подумала — вау, она невероятная! Мы сфотографировались, а потом она стала главной поп-звездой нашего поколения. Она собирает стадионы, и я всегда предпочту ее клипы фильмам», — написала Спирс.

Ранее Тейлор Свифт получила седьмую номинацию на премию «Грэмми» и стала рекордсменом. Свифт стала первым автором песен в истории премии, получившим семь номинаций сразу.