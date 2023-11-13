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18:59, 13 ноября 2023Культура

Бритни Спирс назвала главную поп-звезду своего времени

Певица Бритни Спирс назвала Тейлор Свифт главной поп-звездой своего времени

Фото: Matt Winkelmeyer / Getty Images

Американская певица Бритни Спирс назвала Тейлор Свифт главной поп-звездой своего времени. Об этом Спирс заявила в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

По словам исполнительницы хита Baby One More Time, Свифт ей представили еще в начале карьеры молодой знаменитости. «Это было давно, но круто. Когда я гастролировала с туром Oops, ко мне постучались. Мой друг ассистировал моему менеджеру и сам хотел стать менеджером. Вот он постучался в гримерку и сказал: есть одна девочка, ее зовут Тейлор, она хочет спеть для тебя», — вспомнила Спирс, отметив, что согласилась тогда и к ней зашла юная Свифт.

«Я подумала — вау, она невероятная! Мы сфотографировались, а потом она стала главной поп-звездой нашего поколения. Она собирает стадионы, и я всегда предпочту ее клипы фильмам», — написала Спирс.

Ранее Тейлор Свифт получила седьмую номинацию на премию «Грэмми» и стала рекордсменом. Свифт стала первым автором песен в истории премии, получившим семь номинаций сразу.

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      Сергей Равин
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