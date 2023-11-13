Бывшего главу российской компании обвинили в миллиардной растрате имущества

В Перми МВД завершило следствие по делу о растрате 1 млрд руб.

Следователи Пермского края завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя компании «Порт-Пермь» по обвинению в растрате, совершенной в особо крупном размере. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ему вменяют часть 4 статьи 160 («Присвоение или растрата») УК РФ. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В ближайшее время его уголовное дело с обвинительным заключением будет направлено в суд.

По версии следствия, обвиняемый за период с декабря 2009-го по ноябрь 2012 года, занимая должность генерального директора грузового порта, совершил растрату вверенного ему имущества. По его указанию принадлежащие компании земельные участки и расположенные на них сооружения были переоформлены на иностранную фирму. Общий ущерб от действий фигуранта составил более одного миллиарда рублей.