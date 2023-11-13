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19:06, 13 ноября 2023Из жизни

Одного обыкновенного краба продали за шесть миллионов рублей

В Японии краба-стригуна продали с аукциона за 10 миллионов иен

Фото: Buddhika Weerasinghe / Getty Images

В Японии обыкновенного краба-стригуна, пойманного в регионе Санъин, продали за рекордную сумму. Об этом сообщает издание «Майнити симбун».

Краб весом 1,2 килограмма был выставлен на первый зимний аукцион в Синъонсене, префектура Хиого. В ходе торгов стоимость лота достигла 10 миллионов иен (около шести миллионов рублей).

Это первый случай в истории префектуры, когда покупатели платят такую цену за одного краба. До сих пор рекордом считался стригун стоимостью 3,15 миллиона иен (2,1 миллиона рублей), проданный год назад.

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Краба приобрел владелец ресторана Рёсукэ Уэмура. «Я хотел заполучить его в первый же день, чего бы это ни стоило, — объяснил он. — Крабы в порту Хамасака славятся своим качеством, и надеялся, что это сделает меня более известным».

Самцов обыкновенных крабов-стригунов, которые ловятся в Санъине, в Японии называют «мацуба-гани». Они считаются зимним деликатесом и очень высоко ценятся.

Ранее сообщалось, что в Японии тихоокеанский голубой тунец ушел с молотка за 16,9 миллиона иен (10 миллионов рублей). Гигантскую 211-килограммовую рыбу, пойманную у берегов провинции Аомори, продали во время традиционного новогоднего аукциона на оптовом рынке Тоёсу в Токио.

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      Олег Парамонов
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