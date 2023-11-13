Одного обыкновенного краба продали за шесть миллионов рублей

В Японии краба-стригуна продали с аукциона за 10 миллионов иен

В Японии обыкновенного краба-стригуна, пойманного в регионе Санъин, продали за рекордную сумму. Об этом сообщает издание «Майнити симбун».

Краб весом 1,2 килограмма был выставлен на первый зимний аукцион в Синъонсене, префектура Хиого. В ходе торгов стоимость лота достигла 10 миллионов иен (около шести миллионов рублей).

Это первый случай в истории префектуры, когда покупатели платят такую цену за одного краба. До сих пор рекордом считался стригун стоимостью 3,15 миллиона иен (2,1 миллиона рублей), проданный год назад.

Краба приобрел владелец ресторана Рёсукэ Уэмура. «Я хотел заполучить его в первый же день, чего бы это ни стоило, — объяснил он. — Крабы в порту Хамасака славятся своим качеством, и надеялся, что это сделает меня более известным».

Самцов обыкновенных крабов-стригунов, которые ловятся в Санъине, в Японии называют «мацуба-гани». Они считаются зимним деликатесом и очень высоко ценятся.

Ранее сообщалось, что в Японии тихоокеанский голубой тунец ушел с молотка за 16,9 миллиона иен (10 миллионов рублей). Гигантскую 211-килограммовую рыбу, пойманную у берегов провинции Аомори, продали во время традиционного новогоднего аукциона на оптовом рынке Тоёсу в Токио.