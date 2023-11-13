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11:45, 13 ноября 2023Из жизни

Мужчина взял на мушку сантехника из-за чрезмерно большого счета

Испанец из Малаги взял сантехника в заложники из-за счета за услуги

Фото: Parilov / Shutterstock / Fotodom

Мужчина из Испании взял сантехника на мушку и был арестован за это. Об этом пишет El Periodico.

4 ноября неназванный сантехник прибыл по вызову о протекающей трубе в городе Малага. Он поднялся в квартиру и, оценив проблему, назвал хозяину примерную цену своих услуг. Размер будущего счета показался испанцу настолько чрезмерно большим, что он в ярости наставил на мастера пистолет.

Услышав крики и грохот через окно, соседи хозяина квартиры вызвали полицию. Однако на просьбу правоохранителей открыть дверь мужчина с пистолетом сообщил, что не намерен освобождать взятого в заложники сантехника, и пригрозил взорвать баллон с газом, если кто-то попытается проникнуть в квартиру.

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Полиция решила действовать с осторожностью. Через некоторое время, когда преступник вместе с сантехником появились в окне, правоохранители смогли распознать в пистолете подделку. Они эвакуировали здание на случай реальности угрозы взрыва и начали переговоры с мужчиной. Им удалось убедить его приоткрыть входную дверь, чтобы якобы убедиться в том, что с заложником все в порядке. После этого в квартиру ворвался спецназ. В результате операции сантехника освободили, а его клиента арестовали.

Сумма, которую сантехник назвал клиенту, не сообщается. Угрожавший ему мужчина получит тюремный срок.

Ранее сообщалось, что участница протеста против выселения, связанного с кабальным кредитованием, в США натравила на полицейских рой разъяренных пчел. После этого женщину арестовали.

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      Антонина Черташ
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