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16:29, 13 ноября 2023Мир

Италия, Франция и Германия представили план изоляции ХАМАС

Глава МИД Италии Таяни: Италия, Франция и Германия согласовали изоляцию ХАМАС
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Claudia Greco / Reuters

Италия, Франция и Германия согласовали и представили на Совете глав министерств иностранных дел Европейского союза (ЕС) план по изоляции исламистской группировки ХАМАС. Об этом заявил глава МИД Италии Антонио Таяни, пишет РИА Новости.

«В центре сегодняшнего обсуждения находился итало-французско-германский документ, целью которого является изолировать ХАМАС, не допустить причинения им вреда, сократить его финансирование и предотвратить всплеск антисемитизма в Европе и в мире», — заявил дипломат.

Он также добавил, что единственной силой, которую ЕС признает в качестве власти над Газой, является Палестинская национальная администрация (ПНА). По мнению Таяни, конфликт должен закончится возвратом контроля над регионом ПНА при возможном посредничестве ООН.

Ранее ЕС задумался о введении санкций против представителей радикального палестинского движения ХАМАС из-за атаки на Израиль 7 октября.

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      Максим Габриелян
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