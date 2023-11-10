Евросоюз задумался о введении санкций против ХАМАС

ЕС задумался о введении санкций против ХАМАС из-за атаки на Израиль

Европейский союз (ЕС) задумался о введении санкций против представителей радикального палестинского движения ХАМАС из-за атаки на Израиль 7 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленного представителя ЕС.

«Мы открыты к дальнейшим действиям в отношении ХАМАС. Это может быть включение индивидуальных лиц в черный список», — сказал он.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал Евросоюз ужесточить санкции против ХАМАС. Он считает, что в отношении палестинского движения должны быть введены те же меры, что и против ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в России).

7 октября боевики ХАМАС атаковали Израиль. В первый день они выпустили тысячи ракет, прорвались на территорию страны и захватили сотни заложников. Израиль назвал нападение войной и в ответ начал операцию «Железные мечи» в секторе Газа.