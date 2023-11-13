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00:28, 13 ноября 2023Мир

Израиль пообещал продолжать боевые действия в Газе даже без поддержки

МИД Израиля: операция в секторе Газа продолжится и без международной поддержки
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Yves Herman / Reuters

Израиль не откажется от операции в секторе Газа даже если потеряет поддержку международного сообщества, заявил министр иностранных дел страны Эли Коэн. Его слова приводит РИА Новости.

Он подчеркнул, что Тель-Авив в любом случае будет добиваться поставленных целей — уничтожения палестинского движения ХАМАС и освобождения захваченных им заложников. Глава внешнеполитического ведомства добавил, что Израиль защищает безопасность страны и своих граждан как на севере, так и на юге.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал США надавить на Израиль ради прекращения огня на Ближнем Востоке. Он отметил, что достичь мира в регионе не удастся, пока не будет решен израильский вопрос.

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