Израиль пообещал продолжать боевые действия в Газе даже без поддержки
МИД Израиля: операция в секторе Газа продолжится и без международной поддержкиСюжетВойна Израиля с ХАМАС
Израиль не откажется от операции в секторе Газа даже если потеряет поддержку международного сообщества, заявил министр иностранных дел страны Эли Коэн. Его слова приводит РИА Новости.
Он подчеркнул, что Тель-Авив в любом случае будет добиваться поставленных целей — уничтожения палестинского движения ХАМАС и освобождения захваченных им заложников. Глава внешнеполитического ведомства добавил, что Израиль защищает безопасность страны и своих граждан как на севере, так и на юге.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал США надавить на Израиль ради прекращения огня на Ближнем Востоке. Он отметил, что достичь мира в регионе не удастся, пока не будет решен израильский вопрос.