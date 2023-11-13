Пентагон уточнил обстоятельства гибели пятерых военных при крушении вертолета

Пентагон: катастрофа с гибелью пятерых военных США произошла с вертолётом

Авиакатастрофа над Средиземным морем, в которой погибли пятеро американских военных, произошла с вертолетом. Это уточнил министр обороны США Ллойд Остин.

Глава Пентагона также отметил, что инцидент произошел в ходе учений. Таким образом, он опроверг информацию, что военнослужащие погибли при крушении самолета.

Ранее сообщалось, что произошла во время дозаправки летательного аппарата — в момент перекачки топлива тот рухнул в воду. Для поисково-спасательных работ привлекли авиацию и флот.