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01:43, 13 ноября 2023Мир

Пентагон уточнил обстоятельства гибели пятерых военных при крушении вертолета

Пентагон: катастрофа с гибелью пятерых военных США произошла с вертолётом

Фото: Peter Casey / USA TODAY Sports / Reuters

Авиакатастрофа над Средиземным морем, в которой погибли пятеро американских военных, произошла с вертолетом. Это уточнил министр обороны США Ллойд Остин.

Глава Пентагона также отметил, что инцидент произошел в ходе учений. Таким образом, он опроверг информацию, что военнослужащие погибли при крушении самолета.

Ранее сообщалось, что произошла во время дозаправки летательного аппарата — в момент перекачки топлива тот рухнул в воду. Для поисково-спасательных работ привлекли авиацию и флот.

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      Марина Совина
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