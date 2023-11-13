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12:55, 13 ноября 2023Мир

Кремль оценил решение Польши разместить батальон на границе с Белоруссией

Песков о танковом батальоне Польши на границе с Белоруссией: шаг к напряженности

Фото: Michal Dyjuk / AP

Решение Польши о размещении на границе с Белоруссией танкового батальона является еще одним шагом к напряженности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Представитель Кремля уточнил, что белорусская сторона знает, какие шаги необходимо предпринять. «Они делают все, что нужно в этой ситуации, для обеспечения безопасности», — сказал он.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник заявил, что страна выражает готовность к диалогу с новым правительством Польши. По словам главы белорусского МИД, к нынешним отношениям с соседней республикой привели многочисленные недружественные шаги со стороны польских властей. При этом он пояснил, что будущий диалог должен иметь характер взаимоуважения и осуществляться без предварительных условий.

«Мы всегда выступали и продолжаем выступать за диалог. Мы всегда исходили и исходим из необходимости сохранения принципов добрососедства. Об этом не раз говорил глава нашего государства», — подчеркнул Алейник.

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      Виктория Кондратьева
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