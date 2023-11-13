В Москве стало больше клинических исследований российских лекарств

Ракова: в Москве проводят больше половины всех клинических исследований лекарств

В Москве проводят больше половины испытаний российских лекарств первой-четвертой фазы. Как рассказала заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова, до осени 2022 года, когда стартовала столичная программа поддержки фармкомпаний, эта цифра составляла менее 42 процентов.

«Наша задача — обеспечивать горожан всеми необходимыми лекарствами, что особенно важно в условиях санкционного давления. Поэтому год назад мы запустили программу поддержки проведения клинических исследований препаратов на базе наших учреждений», — подчеркнула она.

По словам вице-мэра, в городе сформирована своя экосистема для проведения исследований лекарств. Центром коммуникации стал Московский центр инновационных технологий в здравоохранении, который помогает фармкомпаниям с доступом ко всей медицинской инфраструктуре столицы. По данным Раковой, на сегодняшний день в Москве проводят 57 процентов всех исследований первой-четвертой фазы. «На сегодняшний день поддержку от города получают уже 12 фармкомпаний, которые проводят 52 исследования по 14 терапевтическим областям», — подчеркнула она.

Ракова добавила, что за год действия программы в исследовательских центрах стартовали 19 исследований биоаналогов и дженериков, 22 исследования оригинальных препаратов, 11 — вакцин против туберкулеза, пневмокока и COVID-19.

Вице-мэр напомнила, что в 2020 году в Москве впервые проводили клинические испытания «Спутника V», и с тех пор все испытания вакцин Центра имени Гамалеи проходят на базе столичных учреждений.

В Москве мы проводим исследования оригинальных инновационных лекарственных препаратов для лечения онкологических, гематологических, ревматологических, заболеваний, патологии иммунной системы. Проведение подобных испытаний требует высокотехнологичного оборудования и подготовленных специалистов, и у нас есть все условия. Анастасия Ракова вице-мэр Москвы

Ракова уточнила, что 42 заявки медучреждений поступили на организационную поддержку, еще восемь – на финансовую, остальные две сочетают обе меры.

За год действия программы в проведении исследований приняли участие порядка 30 исследовательских команд, которые работают на базе крупнейших многопрофильных и специализированных стационаров Москвы, а также городских поликлиник.

По словам вице-мэра, московская единая цифровая платформа здравоохранения позволила существенно увеличить набор пациентов в проводимых исследованиях и сократить сроки их проведения. «В таких терапевтических областях как инфекционные, ревматологические, онкологические, гематологические, эндокринологические и отдельные редкие заболевания увеличение набора составило более 50 процентов», — подчеркнула она

Ракова добавила, что для удобства фармкомпаний вся информация о возможностях проведения исследований на базе московских медучреждений и организационной поддержке размещена на сайте Департамента здравоохранения Москвы. Выбрать оптимальные площадки для проведения испытаний можно на портале mos.ru. Кроме того, на сайте Московского центра инновационных технологий в здравоохранении можно подать заявку на поддержку в проведении исследований.