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17:49, 13 ноября 2023Спорт

Макгрегор раскритиковал пойманного на допинге брата Нурмагомедова

Макгрегор не удивился, когда Усман Нурмагомедов провалил допинг-тест

Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор в соцсети X раскритиковал провалившего допинг-тестирование российского бойца Bellator Усмана Нурмагомедова.

«Ни капли не удивился, когда узнал, что у члена команды Хабиба Нурмагомедова оказался положительный тест на стероиды», — заявил спортсмен. Он назвал семью лицемерами высшей пробы и читерами. По мнению бойца, происходящее не понравилось бы Абдулманапу, тренеру и отцу Хабиба Нурмагомедова.

11 ноября стало известно, что атлетическая комиссия штата Калифорния дисквалифицировала Усмана Нурмагомедова за нарушение антидопинговых правил. Исполнительный директор американского промоушена Bellator Майк Коган заявил, что россиянин не будет лишен чемпионского титула. Бой с Примусом признан несостоявшимся.

Всего 25-летний Усман Нурмагомедов в профессиональной карьере одержал 17 побед, не потерпев ни одного поражения. На данный момент он удерживает чемпионский пояс Bellator в легком весе.

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      Анастасия Борисова
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