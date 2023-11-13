МЧС показало кадры со спасенными россиянами на пункте пропуска «Рафах»

МЧС опубликовало видео со спасенными россиянами на пункте пропуска «Рафах»

МЧС России показало кадры со спасенными соотечественниками на пункте пропуска Рафах, находящимся на границе Египта и сектора Газа. Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале ведомства.

На видео попал момент с оказанием медицинской помощи ребенку. Также на кадрах запечатлена проверка документов у россиян. Одна из соотечественниц поблагодарила главу МЧС Александра Куренкова и президента России Владимира Путина за организацию эвакуации. Другой мужчина сообщил, что в секторе Газа у некоторых остались родные и близкие.

«Мы за собой оставили родных, братьев, сестер, к сожалению. Домов у нас уже нет. Одни руины там, просто ужасно», — рассказал он.

В пресс-службе МЧС отметили, что на данный момент КПП «Рафах» прошли 99 человек, среди которых есть 43 ребенка.

12 ноября первые граждане России через КПП «Рафах» перешли из Газы на территорию Египта. Пункт пропуска пересекли 70 человек, среди которых 27 детей и беременная женщина. Их встретили и оказали им необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Ранее советник главы МЧС России Даниил Мартынов заявил, что опергруппа ведомства будет находиться в Египте, пока из Газы не эвакуируют всех изъявивших желание покинуть территорию россиян.