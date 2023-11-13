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16:13, 13 ноября 2023Россия

Медведев заявил о попытках противников устроить научную блокаду России

Медведев заявил, что Россия избежала научной блокады и оттока ведущих ученых

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Противники России безуспешно попытались устроить долгосрочную научную блокаду, однако страна продолжила развитее этой сферы, а также избежала оттока ученых. Об этом заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев на заседании президиума совета при президенте по науке и образованию, пишет РИА Новости

По его словам, 2022 год поставил перед российской наукой серьезные вызовы, связанные с обеспечением научного и технологического суверенитета. «Наши противники действительно попытались и пытаются до сих пор устроить нам долгосрочную научную блокаду. Но она не получилась в том виде, как замысливалась нашими врагами», — заявил Медведев.

При этом зампред Совбеза подчеркнул, что России удалось ослабить влияние санкций и продолжить развитие, занимая лидирующие позиции в затратах на науку. Помимо этого, государство остается одним из мировых лидеров по масштабам занятости в научной сфере. «Что, безусловно, важно, — удалось, несмотря на сложный контекст, избежать массового оттока из России ведущих ученых, в том числе тех, кто возглавляет исследовательские коллективы», — подчеркнул Медведев.

Он сообщил, что сейчас Россия занимает пятое место в мире по численности персонала, отвечающего за исследования и разработки.

В мае 2022 года Медведев также поднимал вопрос научной блокады России, которой ограничили доступ к технологиям и контакты с учеными. Тогда он заявил, что правительство занимается созданием нормативной базы, определяющей порядок разработки и утверждения прогноза научно-технологического развития страны.

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      Сергей Истомин
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