Зампред СБ Медведев заявил об объявленной России научной блокаде

России объявили не только экономическую, но и научную блокаду, ограничив, в частности, доступ к технологиям и контакты с учеными. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

Политик подчеркнул, что перед Россией в настоящее время стоят серьезные вызовы, которые связаны с обеспечением технологического суверенитета, а также созданием основы ее независимости от импорта. В связи с этим Медведев предложил обсудить вопрос, касающийся нового порядка разработки и утверждения прогноза научно-технологического развития страны.

Новый прогноз, отметил зампред Совбеза, должен стать инструментом для формирования и корректировки приоритетов научно-технологического развития в рамках различных планов и программ. При его подготовке необходимо брать во внимание возможности науки, предложения, которые генерируются в данной среде, запросы экономики и социальной сферы, уточнил он.

Вместе с тем Медведев добавил, что правительство уже занимается созданием нормативной базы, определяющей порядок разработки и утверждения прогноза. Здесь, по словам замглавы СБ, «нужно действовать быстрее».

Ранее политик заявил, что санкции в отношении России будут действовать десятилетия, и эти ограничения не связаны со спецоперацией на Украине. По его мнению, в связи с этим нужно рассчитывать только на собственные силы.