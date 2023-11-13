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14:23, 13 ноября 2023Россия

Минобороны заявило об отражении атаки бригады «Азов»

Минобороны: на краснолиманском направлении отражена атака бригады «Азов»

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

На краснолиманском направлении российские военные отразили несколько атак, в том числе атаку 12-й бригады специального назначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что всего на краснолиманском направлении отразили четыре атаки. Их, помимо бригады «Азов», предприняли штурмовые группы 24-й и 63-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и военнослужащие 15-го полка нацгвардии.

ВСУ предприняли попытку атаки в районе Червоной Дибровы и Кременной в Луганской народной республике (ЛНР). Противник за сутки потерял до 150-ти бойцов ВСУ и один автомобиль.

Ранее сообщалось об ударах по 12-й бригаде специального назначения «Азов», которая предприняла попытку атаки. Подробностей о действиях Российской армии не приводилось.

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      Анастасия Шейкина
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