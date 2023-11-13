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07:35, 13 ноября 2023Россия

Минобороны заявило о срыве пяти ротаций ВСУ на южнодонецком направлении

МО: военные сорвали пять попыток ротаций ВСУ на южнодонецком направлении
СюжетМинобороны:

Фото: РИА Новости

Российские военнослужащие за сутки сорвали пять попыток ротации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов, его цитирует РИА Новости.

«На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии пресекли пять попыток ротации подразделений ВСУ в районах севернее Никольского, Угледара и Старомайорского. Живая сила и автомобильная техника уничтожены», — отчитались в Минобороны.

Там добавили, что ВСУ потеряли семь минометных расчетов при контрбатарейной борьбе. Помимо этого, российские военнослужащие поразили две БМП и 55-миллиметровую гаубицу М777 американского производства.

Ранее сообщалось, что российская артиллерия сорвала четыре попытки ротации ВСУ на купянском направлении в районах Синьковки и Тимковки. В ходе контрбатарейной борьбы российской артиллерией там были уничтожены два минометных расчета ВСУ в районе Вишневого и Петропавловки

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      Анастасия Шейкина
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