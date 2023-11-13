Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
16:50, 13 ноября 2023Среда обитания

Самое высокое здание в Белоруссии достроят

Мингорисполком: долгострой «Газпром-центра» завершат к 2027 году

Изображение: Эмир Мюхендислик Иншаат

Строительство самого высокого здания в Белоруссии завершат к 2027 году. О завершении работ на площадке долгостроя «Газпром-центр» в эфире «Радио-Минск» рассказала председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева.

Новые сроки утвердил глава страны Александр Лукашенко. Основные силы брошены на достройку высотного здания, поделилась чиновница. К расконсервации приступили в августе, сегодня процесс уже завершен. Разработан архитектурный проект, начались монтажные работы. Проекты по другим зданиям комплекса еще уточняются: среди них гостиница, физкультурно-оздоровительный и медицинский центры, а также паркинг.

Под комплекс отведен участок площадью 8,27 гектара на месте снесенного автовокзала «Московский». Высота главного административного здания составит 189 метров. Его строительство стартовало в 2015 году и планировалось закончить к 2018-му, но «заморозка» работ в 2016 и 2021 годах этому помешали. Среди причин приостановки называли проблемы с грунтом, санкции и разногласия между подрядчиком и заказчиком. Долгострой стал предметом обсуждения Лукашенко и российского президента Владимира Путина в 2022 году.

Самое высокое деревянное здание в мире ранее задумали возвести в Дании. Оно будет сделан из четырех составляющих разной высоты, одна из которых достигнет в высоту 100 метров. Строительство планируют завершить в 2026 году. В комплексе разместят квартиры, студенческие общежития, ресторан и торговые площади. Фасад зданий облицуют терракотовым кирпичом и плиткой.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      Считает Путина националистом и не любит Россию. Что известно о новом главе МИД Великобритании?

      Названо условие дефицита газа в Европе

      Военный ВСУ получил 25 лет колонии за расстрел двух мирных жителей Мариуполя

      Оксана Самойлова показала тело в латексном бикини

      Электромобили начали продавать со скидками

      В России назвали регионы-лидеры по ипотечным платежам

      Дачникам описали соблазнительный для кротов участок

      На Украине погиб грузинский наемник

      На Украине понадеялись на создание спецфонда ЕС для страны

      Макгрегор раскритиковал пойманного на допинге брата Нурмагомедова

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости