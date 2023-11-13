Самое высокое здание в Белоруссии достроят

Мингорисполком: долгострой «Газпром-центра» завершат к 2027 году

Строительство самого высокого здания в Белоруссии завершат к 2027 году. О завершении работ на площадке долгостроя «Газпром-центр» в эфире «Радио-Минск» рассказала председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева.

Новые сроки утвердил глава страны Александр Лукашенко. Основные силы брошены на достройку высотного здания, поделилась чиновница. К расконсервации приступили в августе, сегодня процесс уже завершен. Разработан архитектурный проект, начались монтажные работы. Проекты по другим зданиям комплекса еще уточняются: среди них гостиница, физкультурно-оздоровительный и медицинский центры, а также паркинг.

Под комплекс отведен участок площадью 8,27 гектара на месте снесенного автовокзала «Московский». Высота главного административного здания составит 189 метров. Его строительство стартовало в 2015 году и планировалось закончить к 2018-му, но «заморозка» работ в 2016 и 2021 годах этому помешали. Среди причин приостановки называли проблемы с грунтом, санкции и разногласия между подрядчиком и заказчиком. Долгострой стал предметом обсуждения Лукашенко и российского президента Владимира Путина в 2022 году.

Самое высокое деревянное здание в мире ранее задумали возвести в Дании. Оно будет сделан из четырех составляющих разной высоты, одна из которых достигнет в высоту 100 метров. Строительство планируют завершить в 2026 году. В комплексе разместят квартиры, студенческие общежития, ресторан и торговые площади. Фасад зданий облицуют терракотовым кирпичом и плиткой.