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08:18, 13 ноября 2023Мир

Нетаньяху ответил одним словом на обвинения в нарушении международного права

Нетаньяху назвал бредом слова о нарушении Израилем международного права
Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху. Фото: Debbie Hill / Reuters

Заявления о нарушении Израилем международного права в войне против радикальной палестинской группировки ХАМАС — бред. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ответил одним словом на соответствующие обвинения, передает The Hill.

Отмечается, что политик отреагировал на вопрос верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка о соотнесении коллективного наказания палестинцев с военным преступлением.

«Я могу сказать, что слова комиссии — это бред (...). Нет, мы сознательно делаем все, что в наших силах, чтобы поразить террористов. А гражданское население, как это бывает в любой законной войне, иногда называется "сопутствующим ущербом"» — заявил премьер.

По его словам, ХАМАС делает все, чтобы пострадали мирные жители сектора Газа. Палестинская группировка всегда будет прятаться за спинами мирных жителей, и Израиль никогда не сможет с этим бороться, добавил Нетаньяху.

Ранее Израиль объяснил удары по машинам скорой помощи в Газе. Движение ХАМАС использует машины скорой помощи для перевозки оружия и боевиков, что превращает их в законные военные цели, заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

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      Виктория Кондратьева
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