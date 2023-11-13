Израиль объяснил удары по машинам скорой помощи в Газе

ЦАХАЛ: ХАМАС использует скорые в Газе для перевозки оружия и своих бойцов

Палестинское движение ХАМАС использует машины скорой помощи для перевозки оружия и боевиков, что превращает их в законные военные цели. Об этом заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в соцсети Х (бывший Twitter).

Израильская сторона объяснила удары по машинам скорой помощи. По ее данным, ХАМАС пытается маскировать своих бойцов под гражданских лиц, а больницы в секторе Газа «на самом деле являются объектами террористической инфраструктуры». «Это противоречит международному праву и превращает их в законные военные цели», — подчеркнули в ЦАХАЛ.

3 ноября израильская авиация нанесла удар по машине скорой помощи, которая якобы использовалась ХАМАС. По данным военных, в результате атаки погибли несколько бойцов движения.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус осудил атаку и призвал немедленно прекратить огонь.