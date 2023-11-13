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13:16, 13 ноября 2023Ценности

Новый имидж Рианны вызвал споры в сети

Фото: Marco Provvisionato / Globallookpress.com

Барбадосская певица Рианна сменила имидж и вызвала споры в сети. Соответствующие снимки и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

Папарацци запечатлели 35-летнюю звезду у ресторана в Лос-Анджелесе. Для выхода в свет знаменитость выбрала объемные джинсы, оформленные абстрактным рисунком, серую толстовку и длинный плащ. Также на размещенных фото видно, что исполнительница перекрасила волосы в светло-коричневый оттенок.

Некоторые читатели издания не оценили новый образ Рианны, о чем принялись писать в комментариях под материалом. «Что это значит? Смотрится не очень», «Совсем не похожа на себя», «Скучно выглядит», «Она что, украла парик у Бейонсе?», «И что в этом привлекательного?» — возмущались они.

Однако нашлись и те пользователи сети, которые встали на защиту своего кумира. «Здесь она выглядит отлично. Обожаю ее волосы и ногти», «Это ее лучший образ за последние годы. Красивая!», «С таким цветом волос ее зеленые глаза кажутся еще ярче», «Очень нравится этот цвет на ней», «Шикарная женщина», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что Рианна пошла на свидание с американским рэпером Ракимом Майерсом, известным под псевдонимом A$AP Rocky, в шубе за миллионы рублей. На романтический ужин звезда надела облегающее платье длины мини люксового бренда Dolce & Gabbana, черные колготки и шубу с анималистическим принтом Roberto Cavalli. Последняя вещь, выпущенная маркой в 1999 году, была продана за 17,2 тысячи долларов (почти за 1,6 миллиона рублей по нынешнему курсу).

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      Мария Винар
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