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09:51, 13 ноября 2023Ценности

Ольга Серябкина поделилась новыми фото в бикини и вызвала споры в сети

Фото: @seryabkina

Бывшая солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина поделилась новыми фото с отдыха и вызвала споры в сети. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных снимках 38-летняя исполнительница запечатлена в черном бикини, оформленном небольшими разрезами на плавках. Ее внешний вид дополняют солнцезащитные очки и шляпа с широкими полями. Также видно, что на лице певицы отсутствует макияж.

Часть фанатов не оценила образ артистки, назвав его слишком вульгарным. «Очень уважаю Олю, но что это? Реклама купальника или демонстрация частей тела?», «Объясните, зачем замужняя женщина с ребенком выставляет такие фото?», «Пенсия на прогулке», «Совсем никакая», «Еще одна Бритни Спирс?», — возмутились они.

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Однако нашлись и те поклонники, которые встали на защиту кумира. «Богиня!», «Ольга, ты идеальная», «Никаких фильтров и обработки. Какая есть, такая есть», «Прекрасная фигура», «Очень красиво! Уважаю тебя за то, что не потеряла форму после родов», — писали они.

В октябре Серябкина снялась в откровенном наряде без нижнего белья и разозлила фанатов. Тогда певица поделилась видео, на котором она предстала в черном облегающем платье, оформленном разрезами на груди, животе и боках.

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      Карина Черных
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