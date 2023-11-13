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12:52, 13 ноября 2023Мир

Песков указал на частое появление следа Украины в докладах о «Северных потоках»

Песков: украинский след все чаще появляется в докладах о «Северных потоках»
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Danish Defence Command / Reuters

След Украины все чаще появляется в докладах и расследованиях о диверсии на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2». На это указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Украинские следы в этой диверсии, этом террористическом акте все больше и больше появляются в различных докладах, различных расследованиях и сообщениях средств массовой информации. Это действительно так», — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее американская газета The Washington Post, сославшись на неназванных чиновников на Украине, в Европе и других близких к ситуации информаторов, написала, что полковник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Червинский координировал атаки на российские газопроводы. По данным газеты, он действовал не один и не занимался планированием операции, подчинялся более высокопоставленным чиновникам, которыми руководил главком ВСУ Валерий Залужный.

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      Семен Александров
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