Песков усомнился в причастности Зеленского к диверсиям на «Северных потоках»

Песков: Зеленский мог не знать о готовящихся диверсиях на «Северных потоках»

Владимир Зеленский мог не знать о готовящихся диверсиях на «Северных потоках», и это тревожный знак для Запада — получается, что Киев не контролирует ситуацию в своей стране. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Ранее газета Washington Post сообщила, что атаки на российские газопроводы координировал полковник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Червинский. Отмечается, что он подчинялся приказам более высокопоставленных украинских чиновников, которые, в свою очередь, работали под руководством главкома ВСУ Валерия Залужного.

«Там (в публикации Washington Post— прим. «Ленты.ру») речь шла о том, что президент Зеленский мог быть не в курсе подобных действий своих подчиненных (из силового блока)», — заявил Песков.

По его словам, такие заключения — это тревожный знак не только для России, но и для Запада. «Потому что если киевский режим уже не контролирует ситуацию у себя в стране, то это тревожно и тоже должно приниматься во внимание», — заключил пресс-секретарь президента.

Ранее Песков отмечал, что след Украины все чаще и чаще появляется в деле о диверсии на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

