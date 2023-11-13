Песков заявил об открытости Путина к контактам с мировыми лидерами

Песков: Путин открыт к контактам с мировыми лидерами, но важен результат

Президент России Владимир Путин открыт к контактам с мировыми лидерами, но важен результат, а не сам процесс. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Президент никогда не исключает контакты, президент всегда говорит о своей открытости к различным контактам, тем более на высшем уровне. Но президент также всегда был и остается сторонником результативных контактов», — указал он.

По словам Пескова, чаша весов еще не склонилась на российскую сторону, но время может «способствовать трансформации позиций».

Ранее представитель Кремля заявил, что Запад старается завязать дружбу с другими странами не ради себя, а для вытеснения России. «Они (западные страны — прим. «Ленты.ру»), как правило, дружат не ради себя, а пытаются дружить, вытесняя Россию», — отметил он.